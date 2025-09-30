Efraín Martínez Gámez y la Iglesia Misionera Emmanuel

SABINAS, COAH.- El pastor Efraín Martínez Gámez de la iglesia misionera Emmanuel expresó su alegría por el logro reciente de obtener la personalidad jurídica y fiscal ante la Secretaría de Gobernación como asociación religiosa.

Este documento es fundamental para cualquier iglesia, ya que otorga un estatus legal que respalda sus actividades y operaciones.

Martínez Gámez destacó que aunque una iglesia puede tener una asociación civil, la personalidad jurídica como asociación religiosa es específica y otorga legitimidad ante el gobierno federal. "Es un documento que legaliza todo lo que es el uso de suelo, todo para seguir predicando y proclamando el nombre de Jesucristo aquí", afirmó el pastor, subrayando que esto brinda una base legal sólida para las actividades de la iglesia misionera Emanuel ahora constituida.

El trámite se realizó ante la Secretaría de Gobernación, y el ministerio al que pertenece la iglesia contó con el apoyo de especialistas que gestionaron la documentación necesaria.

Martínez Gámez mencionó que aunque el proceso puede tomar tiempo, la intervención de profesionales con contactos directos ayudó a agilizar el procedimiento. "Nosotros mismos vamos firmando todos los documentos", agregó.

Recientemente, el pastor Martínez Gámez participó en una ceremonia en la Secretaría de Gobernación donde se acreditaron aproximadamente 85 iglesias de diferentes lugares del país, incluyendo la iglesia misionera Emanuel. Este evento representó un reconocimiento formal de su estatus como asociación religiosa.

Con este logro, la iglesia misionera Emmanuel cuenta ahora con una base legal que respalda sus actividades religiosas y le permite operar de manera formal y reconocida ante las autoridades mexicanas, fortaleciendo su misión de predicar y servir en la comunidad.