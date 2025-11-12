Club River Bike inicia planeación del serial ciclista 2026 en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- El Club River Bike ha comenzado la planeación de las actividades que conformarán el serial ciclista 2026, centrando sus esfuerzos en el acondicionamiento de la pista ubicada en el Ejido Guadalupe Victoria. Esta ruta, que se extiende por más de 10 kilómetros, es considerada una de las más atractivas del estado por su cercanía al río Sabinas y sus paisajes naturales, lo que la convierte en un punto clave para el ciclismo de montaña y el turismo ecológico.

Juan Carlos Hernández Hernández, vicepresidente del Club River Bike, destacó en entrevista que el objetivo principal es preservar y mejorar la pista, aprovechando el receso competitivo para realizar trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación. "Queremos que esta pista siga siendo un referente en el serial estatal. Su belleza natural y la conexión con el entorno hacen que cada recorrido sea una experiencia única", expresó Hernández.

Además de los trabajos físicos en la pista, el club planea integrar actividades comunitarias y recreativas que fomenten la participación de familias y escuelas locales. En años anteriores, eventos como el arranque ejidal entre comunidades han reunido a niños y jóvenes en carreras pedestres y ciclismo, fortaleciendo el vínculo entre deporte y cultura regional.

El Ejido Guadalupe Victoria no solo ofrece condiciones ideales para el ciclismo, sino también para el campismo y el turismo rural. Los integrantes del club han invitado a la comunidad a visitar este paraje natural, donde pueden disfrutar del aire libre y realizar actividades en familia. La colaboración con los habitantes del ejido ha sido fundamental para el desarrollo de estas iniciativas.

Con miras al 2026, el Club River Bike reafirma su compromiso con el deporte, el medio ambiente y la comunidad. La pista del Ejido Guadalupe Victoria será el corazón de un serial que promete combinar desafío físico, belleza escénica y convivencia social. Las acciones que se emprenden hoy buscan garantizar que este espacio siga siendo un orgullo para Sabinas y un destino obligado para los amantes del ciclismo.