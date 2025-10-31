El Buen Fin promete impulsar la economía con derrama económica

SABINAS, COAH.- La campaña nacional El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y se espera que genere una gran derrama económica para la región y el país. La presidenta de la FECANACO en Coahuila Alhira Reséndiz Rodríguez, destacó que esta campaña es una excelente oportunidad para que los comercios pequeños y medianos aumenten sus ventas y ganen visibilidad.

"El Buen Fin es una época en la que se espera un aumento en las ventas y una derrama económica significativa en la región carbonífera", afirmó Reséndiz Rodríguez. "Con la llegada del aguinaldo y la próxima temporada de pago del carbón, esperamos que esta campaña sea aún más exitosa".

Una de las características de El Buen Fin es que año con año se suman más y nuevos comercios, lo que beneficia a la economía local y nacional. "Esta campaña es una excelente oportunidad para que los consumidores encuentren descuentos y promociones en ventas online y en tiendas físicas", agregó Reséndiz Rodríguez.

A diferencia de otras campañas, El Buen Fin tiene una larga trayectoria a nivel nacional y busca impulsar el consumo de productos nacionales y fortalecer la economía interna. "Estamos seguros de que este Buen Fin será un éxito y que la gente podrá encontrar muchas ofertas y descuentos", concluyó Reséndiz Rodríguez.

Con la participación de miles de comercios en todo el país, El Buen Fin se ha consolidado como una de las campañas comerciales más importantes de México. La expectativa es que esta edición supere los 200 mil millones de pesos en ventas y siga impulsando el crecimiento económico del país