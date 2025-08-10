Vecinos de Sabinas preocupados por seguridad tras detención de 'El Ñil'

SABINAS, COAH.- Un hombre identificado como Daniel, alias “El Ñil”, de 39 años de edad, fue detenido por elementos de la policía municipal luego de ser señalado como presunto responsable de un robo domiciliario en la colonia El Consuelo.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto ingresó sin autorización a una vivienda particular y sustrajo una pañalera. La propietaria del inmueble, al percatarse del hurto, alertó de inmediato a las autoridades y presentó un video como evidencia del delito.

Gracias a la rápida intervención de los agentes y al material audiovisual proporcionado, se logró ubicar al sospechoso en las inmediaciones del sector. Tras su detención, los oficiales recuperaron los artículos robados.

Daniel “El Ñil” fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en las próximas horas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto delictivo y colaborar con pruebas que faciliten la acción policial.

El caso ha generado atención entre vecinos del sector, quienes expresaron preocupación por la seguridad en la zona y pidieron mayor vigilancia.