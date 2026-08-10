Detienen a Eladio N tras muerte de motociclista en Sabinas

SABINAS, COAH.- Eladio N permanece detenido de manera precautoria por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, tras la muerte de un motociclista registrada el pasado fin de semana en esta ciudad.

El delegado, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que el detenido quedó a disposición de la autoridad ministerial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Explicó que corresponde al Ministerio Público pronunciarse de manera objetiva con base en los datos que integran la carpeta de investigación, por lo que los hechos podrían encuadrar en el delito de homicidio culposo.

La víctima mortal fue identificada como Víctor N., de 44 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente.

Garduño Guzmán detalló que, de acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue un choque hipovolémico por traumatismo craneoencefálico severo, derivado del impacto registrado durante el percance.

La Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las circunstancias del accidente y, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes.