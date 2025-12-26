Fundación 3 Hermanos apoya a familias de Sabinas con jornada solidaria

SABINAS, COAH.- La Fundación 3 Hermanos realizó una jornada solidaria los días 22 y 23 de diciembre en diversas comunidades del municipio de Sabinas, llevando apoyo directo a familias de Cloete, La Agujita y la colonia Las Vírgenes. La iniciativa estuvo encabezada por sus fundadores, los hermanos Elías y Lucas Pacheco Mussi. Durante la actividad se entregaron alrededor de 300 paquetes que incluían ropa para todas las edades y juguetes para niñas y niños. El gesto logró brindar momentos de alegría a decenas de familias, especialmente en esta temporada decembrina, donde la solidaridad adquiere un significado especial para quienes más lo necesitan. Los impulsores del proyecto señalaron que la acción nació del deseo de retribuir a Sabinas todo lo que les ha dado a lo largo de su vida. Convencidos de que la solidaridad es una herramienta poderosa para transformar realidades, destacaron que su propósito es fortalecer el tejido social mediante acciones cercanas y constantes. "Creemos en el poder de la solidaridad para generar un cambio real", expresaron los hermanos Pacheco Mussi, subrayando que su motivación es apoyar a quienes enfrentan mayores carencias y fomentar la unión comunitaria a través de iniciativas que trasciendan más allá de la temporada navideña. La Fundación 3 Hermanos adelantó que esta entrega representa apenas el inicio de un proyecto con visión a largo plazo. Durante todo el año se impulsarán nuevas actividades enfocadas en el bienestar y desarrollo de Sabinas, reafirmando el compromiso de sumar, unir y transformar desde la comunidad.