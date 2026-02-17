Daniel Salgado confirma investigación sobre menor embarazada

SABINAS, COAH.- El delegado de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la región carbonífera, Daniel Salgado Flores, confirmó que se está investigando el caso de una menor de edad que resultó embarazada a la edad de once años en el municipio de San Juan de Sabinas.

"Estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado para investigar los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados", dijo Salgado Flores. "Nuestro papel es brindar asistencia jurídica y canalizar a la menor a otras dependencias para que reciba la atención necesaria".

Salgado Flores destacó que la investigación está en curso y que cualquier información que se dé podría entorpecer el proceso. "No tenemos toda la verdad absoluta, se está investigando y el Centro de Atención de la Mujer está llevando el caso", agregó.

El delegado de la PRONNIF también mencionó que se está trabajando para resguardar la integridad de la menor y que se están siguiendo los protocolos establecidos para casos de este tipo. "Estamos en contacto con el sector salud y otras dependencias para brindar la atención necesaria a la menor".

Salgado Flores destacó se está trabajando en conjunto con el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de los involucrados. "El Ministerio Público lleva el monopolio de la acción penal y nosotros estamos aquí para apoyar en lo que sea necesario".

El caso ha generado preocupación en la comunidad y se espera que la investigación arroje luz sobre los hechos. La PRONNIF y el Ministerio Público están trabajando para garantizar la protección y el bienestar de la menor.