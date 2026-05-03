Sabinas celebra el Día del Niño con un encuentro de talentos en preescolares

SABINAS, COAH.- Con motivo del Día del Niño, la zona escolar 311 de preescolar federal organizó un encuentro de talentos en el que participaron 11 jardines de niños. Así lo confirmó Alicia Rodríguez Rivas, supervisora de la zona, quien explicó que la actividad se realizó como un homenaje anticipado a los pequeños.

Rodríguez Rivas aclaró que el evento no fue un concurso, sino una muestra de participación donde los alumnos pudieron expresar sus habilidades. "Queremos demostrar lo que son capaces de hacer los niños. Son talentosos en diferentes actividades: hubo cuento, narración de cuento, dramatización, baile, canto, infinidad de talentos que tenemos en los niños", señaló la supervisora.

La maestra indicó que el objetivo principal fue que los menores se sintieran admirados y queridos por sus familias en el marco del Día del Niño. "Estamos anticipándonos para hacerlo, para valorarlos, que sus padres, sus familias los reconozcan y vean lo que son capaces de hacer", puntualizó.

En total, 11 planteles de preescolar federal de Sabinas se sumaron a la jornada, presentando números artísticos y literarios preparados junto a sus maestras. Las actividades permitieron que los alumnos mostraran confianza frente al público y reforzaran su desarrollo integral.

Finalmente, Alicia Rodríguez Rivas envió un mensaje a los padres de familia para que continúen impulsando las capacidades de sus hijos. "Siempre apoyen a sus hijos en las capacidades y habilidades que a ellos les interese porque, así como lo cognitivo es bueno para ellos, que es leer, escribir, narrar, hablar, también lo artístico es bueno para todos", concluyó.