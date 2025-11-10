Emotiva ceremonia entroniza a nuevos miembros del Salón de la Fama en Monclova

La galería de Salón de la Fama del Deporte se extendió a más de un centenar de miembros tras la entronización de 19 personalidades, cuyas imágenes fueron develadas en una emotiva ceremonia que se realizó la noche del pasado domingo.

El grupo de nuevos huéspedes del recinto de los inmortales fue presentado en un evento especial que reunió a familiares y amigos de los homenajeados, miembros del Club Astros e invitados especiales.

¿Qué deportistas fueron entronizados?

La lista de entronizados al Salón de la Fama del Deporte fue encabezada por el dos veces Mr. México Veterano, Emilio García Hernández, el promotor de boxeo Mario Menchaca González, impulsor de varios campeones nacionales y estatales, además del ex lanzador de Acereros, Pablo Ruiz Perales.

También se unieron a la brillante galería Leonarda Maltos Sánchez y María Elena Haro Leija, con una sobresaliente carrera en el atletismo femenil, además de Enrique "Burro" Esquivel Orozco (+), quien tuvo una destacada trayectoria en el atletismo y el béisbol.

Héctor Rodríguez Cañamar, Tirso Flores Garza, Armando Rodríguez González y Baldomero Pérez Quintana (+) fueron reconocidos en el recinto de leyendas por su exitosa trayectoria en los diamantes de béisbol y softbol, mientras que en fútbol se plasmó el legado de Guadalupe Hernández Fraga y José Cruz Gaytán.

La trayectoria de Juan Manuel Castilla en el ciclismo también le valió para ser integrado al Salón de la Fama, en tanto que José Ricardo Villarreal fue entronizado por su notable carrera en el básquetbol. Adolfo "Fito" Guajardo, Jesús González Pruneda, Francisco Miguel Varela y Heberto Rodríguez Mona se unieron a la galería de inmortales por su gran aportación como promotores y patrocinadores del deporte, completando la lista Francisco Padilla en lucha libre y box.

¿Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia?

Armando Castro Castro, invitado especial a la ceremonia, se encargó de hacer la declaratoria oficial de entronización, acompañado por Javier Soto Zamarrón y Víctor Rodríguez, miembros del Club Astros que está a cargo de la organización del Salón de la Fama desde su fundación en el año 2000.