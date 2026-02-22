Contactanos
Coahuila

La escuela Ramón Ortiz Villalobos en Sabinas recibe apoyo federal

El programa federal 'La Escuela es Nuestra' beneficiará a la comunidad educativa.

Por Carlos Macias - 22 febrero, 2026 - 08:09 a.m.
      SABINAS, COAH.- La directora de la escuela primaria Ramón Ortiz Villalobos, profesora Miroslava García Lomas, confirmó que la institución recibirá un apoyo de más de medio millón de pesos del programa federal "La Escuela es Nuestra". Este recurso se aplicará a obras de mejora y embellecimiento de la escuela, como pintura, cerco perimetral y otros detalles.

      La profesora García Lomas expresó su emoción por el apoyo que se recibirá y destacó que se realizarán obras importantes para mejorar la infraestructura de la escuela. "Vamos a dejar la escuela más bonita de lo que está", dijo. Además, la institución también se beneficiará con un programa estatal de computadoras, que equipará un centro de cómputo en la escuela.

      La directora destacó que la escuela será la única en la región carbonífera que contará con un aula específica para computación, lo que permitirá a los estudiantes tener acceso a tecnología de punta. "Los niños van a tener computación también, es un gran logro para la escuela", agregó.

       

      El apoyo del programa "La Escuela es Nuestra" es un logro importante para la comunidad educativa de la escuela primaria Ramón Ortiz Villalobos, y se espera que contribuya a mejorar la calidad de la educación y el entorno de aprendizaje para los estudiantes.

       

      La profesora García Lomas agradeció el apoyo recibido y destacó que se aprovecharán al máximo los recursos para beneficio de la comunidad educativa. "Bienvenidos a la escuela, estamos emocionados de recibir este apoyo y de trabajar juntos para mejorar la educación de nuestros niños", concluyó.

