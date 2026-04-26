Escuela Secundaria Técnica 51 celebra el Día de la Tierra en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con actividades de reciclaje, maquetas y mensajes de concientización, la Escuela Secundaria Técnica número 51 "Julio Galán Romo" concluyó esta semana su proyecto dedicado al Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril. Así lo confirmó el director de la institución, Adolfo Franco Martínez, quien destacó la participación activa de alumnos, maestros y familias.

El proyecto nació en la clase de Geografía con la maestra Laura Ester y los alumnos de primer grado, quienes plantearon realizar actividades para conmemorar el Día de la Tierra. "Empezaron trabajando con un proyecto de clase, luego en un Consejo Técnico se convirtió en un proyecto de escuela", explicó el director Adolfo Franco Martínez.

A la iniciativa se fueron sumando docentes de otras asignaturas y estudiantes de distintos grados. Los jóvenes colaboraron en la elaboración de contenedores para reciclaje, mamparas informativas y distintas acciones de concientización sobre el cuidado del planeta. Entre las frases creadas por los alumnos destacó: "No es mi basura, pero es mi planeta", mensaje que plasmaron en sus trabajos, detalló Franco Martínez.

El director resaltó la creatividad de los estudiantes, especialmente en las maquetas presentadas durante la semana. "Se sorprende uno la verdad con todo lo que los muchachos pueden hacer. A veces se tiene la idea de que si uno los deja solos no pueden hacer muchas cosas, la realidad es que con poquito apoyo del padre de familia, del tío, logran más", señaló Adolfo Franco Martínez.

La comunidad escolar coincidió en que la concientización iniciada en el aula se refuerza con lo que los alumnos aportan desde casa. El resultado, concluyó el director Adolfo Franco Martínez, fue un trabajo conjunto "muy bonito" que dejó aprendizajes significativos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.