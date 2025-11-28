Miguel Delgado Purón asegura que no hay desabasto de combustible en la región

SABINAS, COAH.- En un contexto de crisis económica y presiones inflacionarias, Miguel Delgado Purón, miembro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), destacó que los precios en la cuenca carbonífera se han sostenido gracias a disposiciones del gobierno federal y a la disciplina de los empresarios locales. La estabilidad, aseguró, responde tanto a la ley de la oferta y la demanda como a la necesidad de mantener competitividad frente a otros mercados.

El empresario subrayó que mantener el precio en 24 pesos por litro durante casi un año ha sido un esfuerzo conjunto de las estaciones de servicio, que han buscado alternativas para conservar márgenes de ganancia sin trasladar mayores costos al consumidor. A nivel nacional, los precios de referencia muestran que la gasolina Magna se ubica en un promedio de 23.50 pesos, la Premium en 26.12 y el diésel en 26.16, cifras que reflejan la presión de los mercados internacionales sobre los combustibles.

Delgado Purón explicó que los precios dependen directamente de las reservas de petróleo y de indicadores macroeconómicos como el tipo de cambio y la cotización internacional del crudo. En este sentido, reconoció que la estabilidad lograda en la región es un logro frente a un escenario global marcado por la incertidumbre energética. Además, señaló que en la franja fronteriza los precios se mantienen más bajos debido a la exención del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que incentiva a muchos consumidores a abastecerse en esa zona.

El representante de ONEXPO aseguró que no existe desabasto de combustible en la región, lo que ha permitido a los empresarios proyectar un cierre de año dentro de los estándares económicos previstos. La continuidad en el suministro, dijo, es clave para sostener la confianza de los consumidores y garantizar la operación de sectores estratégicos como el transporte y la industria.

Finalmente, Delgado Purón prevé que la reactivación de la industria del carbón en la cuenca carbonífera impulse la demanda de combustibles, generando un efecto positivo en la economía local. Con ello, los empresarios esperan que la estabilidad en los precios se traduzca en mayor dinamismo para la región, reforzando su papel como motor energético en medio de un panorama nacional complejo.