Estudiantes de enfermería realizan servicio social en Cruz Roja Sabinas

SABINAS, COAH.- El coordinador de paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas, Nicolás Puente González, expresó su agradecimiento a la Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera y también de la Escuela Alfonso Riddle de Nueva Rosita por su apoyo a las institución.

Puente González destacó que estudiantes de estas escuelas realizan su servicio social en la Cruz Roja, lo que les permite ganar experiencia y desarrollar sus habilidades en la atención prehospitalaria. "Tenemos trabajando con nosotros a estudiantes de enfermería que están haciendo su servicio social, y estamos agradecidos por su apoyo", dijo.

El coordinador también mencionó que la institución ha recibido equipo y material de las escuelas de enfermería, lo que ha sido de gran ayuda para la Cruz Roja. "La licenciada Rosario Carlos Silva de la Escuela de Licenciatura en Enfermería de Agujita nos ha apoyado mucho con equipo y material de oxígeno", agregó.

Puente González destacó que la experiencia en la Cruz Roja es valiosa para los estudiantes de enfermería, ya que les permite desarrollar habilidades y conocimientos en la atención prehospitalaria. "Un enfermero formado también en la Cruz Roja tiene que actuar de manera diferente que en un hospital, tiene que tomar decisiones rápidas y precisas", dijo.

El coordinador invitó a los jóvenes a considerar una carrera en enfermería y a unirse a la Cruz Roja para ganar experiencia y desarrollar sus habilidades. "Si quieres seguir esta rama de la enfermería, puedes acudir con nosotros y te vamos a apoyar", concluyó.