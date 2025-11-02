Ceremonia emotiva en escuela de enfermería para recordar tragedia minera

VILLA DE AGUJITA, COAH.- A dos décadas de la tragedia en Pasta de Conchos, la Escuela de Licenciatura en Enfermería Región Carbonífera rindió homenaje a los mineros caídos con un altar de muertos lleno de simbolismo, respeto y profundo sentimiento. La comunidad estudiantil y docente se unió para recordar a quienes perdieron la vida en uno de los episodios más dolorosos de la historia local.

El altar, elaborado por estudiantes de todos los semestres, fue el corazón de la ceremonia. Cempasúchil, incienso, veladoras y figuras de catrinas y catrines decoraron el espacio, creando una atmósfera solemne y colorida. Como parte del homenaje, se instaló un "túnel de luz" donde los alumnos colocaron fotografías de sus seres queridos fallecidos, iluminando con ellas el camino de la memoria.

"Este tipo de actividades nos enseñan que la enfermería no solo trata de curar cuerpos, sino también de sanar corazones", compartieron Ariana Sánchez Acosta y Luciano Villa Ríos, estudiantes de primer semestre, al destacar el valor humano detrás de la formación académica que reciben.

La ceremonia fue encabezada por la Maestra Rosario Margarita Ibarra Carlos, coordinadora de Investigación y Comunicación; la Mtra. María del Rosario Carlos Silva, directora del plantel; y el Maestro Miguel Ibarra Rodríguez, subdirector. Los directivos reconocieron el esfuerzo, creatividad y sensibilidad de los participantes, subrayando la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad regional.

Este homenaje no solo reafirma el compromiso de la institución con la formación integral de sus estudiantes, sino que también se convierte en un acto de justicia simbólica, al recordar a los mineros que dieron su vida en las entrañas de la tierra.