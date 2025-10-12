Evacuación en tienda Coppel de Sabinas por activación de alarma

SABINAS, COAH.- La mañana de este sábado, alrededor de las 10:30 horas, una activación inesperada del sistema de alarma contra incendios en la tienda Coppel del centro de Sabinas provocó la evacuación inmediata de empleados y clientes. Aunque el protocolo se ejecutó con rapidez y orden, la situación generó momentos de tensión entre los presentes.

Tras la revisión de las autoridades, se confirmó que se trató de una falsa alarma, sin riesgo alguno para la población.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Sabinas acudieron al lugar en respuesta al llamado de emergencia, realizando una inspección minuciosa del inmueble. No se detectó fuego ni indicios de peligro, por lo que se descartó cualquier situación de emergencia. El incidente fue atribuido a una falla técnica en el sistema de detección, que activó el protocolo de seguridad de manera automática.

Personal de Bomberos señaló que, aunque no hubo riesgo real, es fundamental atender este tipo de incidentes con seriedad para garantizar la seguridad de la población. También destacaron la importancia de contar con sistemas de alarma funcionales y bien calibrados para evitar falsas alertas que puedan generar pánico o desviar recursos de emergencias reales.

Por su parte, representantes de Coppel informaron que se encuentran trabajando en coordinación con técnicos especializados y autoridades locales para corregir el desperfecto. Se espera que en las próximas horas se restablezca el funcionamiento normal del sistema, minimizando las interrupciones en el servicio.

Mientras se resuelve el problema, se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma ante cualquier activación del sistema y seguir los protocolos de seguridad establecidos por el personal de la tienda. Las autoridades reiteran su compromiso con la protección civil y la pronta atención a cualquier eventualidad.