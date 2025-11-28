CANACO Sabinas organiza el Banquetazo Comercial el 6 de diciembre

SABINAS, COAH.- La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Sabinas se prepara para su evento más esperado del año: el Banquetazo Comercial. Según el presidente de la CANACO, Guillermo Lazarín Soto, el evento se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre y contará con la participación de alrededor de 150 comerciantes, tanto locatarios del primer cuadro de la ciudad como vendedores ambulantes.

Los comerciantes estarán instalados principalmente en la plaza principal y en otros puntos de la calle Madero, la cual será cerrada al tránsito vehicular a partir de las 6:00 a.m. para dar paso a la actividad comercial. El evento finalizará alrededor de las 10:00 p.m. con la rifa de un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2025.

Lazarín Soto se mostró optimista sobre el éxito del evento y espera una derrama económica superior a los 20 millones de pesos. "Las cosas están dadas para que la nueva edición del Gran Banquetazo Comercial Sabinas 2025 reciba a sus visitantes", dijo. "Estamos seguros de que será un éxito y que los comerciantes y visitantes disfrutarán de una jornada llena de compras, comida y diversión".

El Banquetazo Comercial Sabinas es un evento tradicional que se lleva a cabo cada año y que reúne a comerciantes y visitantes de toda la región. Es una oportunidad para que los sabinenses y visitantes de otras ciudades se reúnan y disfruten de la variedad de productos y servicios que se ofrecen.

La CANACO invita a todos a participar en este evento y a disfrutar de la fiesta comercial más grande del año que ofrece la oportunidad de ganar un automóvil último modelo y de disfrutar de la mejor comida, música y diversión.