Encuentro cultural con Nora Coss en Sabinas

El Club de Lectura Nómada invita a la comunidad a participar en una entrevista con la escritora Nora Coss, autora del libro "Nubecita", obra que retrata la vida cotidiana, las tradiciones y el espíritu de Sabinas. El evento busca fomentar el diálogo literario y fortalecer el vínculo entre la lectura y la identidad regional.

La actividad se llevará a cabo este jueves a las 6:00 de la tarde en el Museo Francisco Villa, recinto que en esta ocasión se transformará en un espacio de encuentro entre lectores y creadores. La presencia de Nora Coss permitirá explorar los pasajes de Nubecita desde la voz de su autora, en un ambiente de reflexión y cercanía.

Daniel Armando Hernández Sánchez y Érika Alejandra Martínez Medina, jóvenes promotores del Club, señalaron que el propósito principal es acercar a las nuevas generaciones a obras que rescatan la memoria colectiva de la región carbonífera. Además, destacaron la importancia de generar espacios accesibles para el análisis literario y el intercambio cultural.

Nubecita ofrece una narrativa íntima que combina sensibilidad literaria con el rescate de historias locales. A través de sus páginas, Nora Coss da vida a personajes, costumbres y escenarios que forman parte del imaginario sabinense, convirtiendo su obra en un testimonio de la riqueza cultural de la comunidad.

La entrada al evento será libre, y se espera la participación de lectores habituales, estudiantes, docentes y público en general interesado en descubrir esta obra y dialogar directamente con su autora. El Club de Lectura Nómada reafirma así su compromiso con la promoción de la lectura y el fortalecimiento de la cultura local.