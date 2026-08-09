Claudia Garza realizará gira de agradecimiento en Sabinas

SABINAS, COAH.- La diputada electa del Distrito 3, Claudia Garza, anunció la gira de agradecimiento que realizará en esta ciudad, evento que tienen programado efectuar el próximo miércoles 12 de agosto en la colonia Santo Domingo.

El evento está programado para las 19:00 horas y tendrá como sede la calle Pilote, entre Kakanapo y Virgen de Guadalupe, se dio a conocer por parte de la base priista.

De acuerdo con la invitación, la actividad contará con la presentación musical de La Típika Sonora Dinamita, como parte del programa preparado para la jornada.

La convocatoria también incluye a Mari Carmen de León, suplente, quien forma parte de la coalición "Alianza Ciudadana por la Seguridad", integrada por el PRI y la UDC. La invitación convoca a los habitantes de Sabinas a participar en esta actividad, que tendrá como escenario la colonia Santo Domingo y contará con el espectáculo musical anunciado.