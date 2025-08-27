Evento solidario 'Perrichawer' busca apoyo para perros en albergues de Sabinas

Este viernes 29 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, se llevará a cabo un evento solidario llamado "Perrichawer" en esta ciudad, organizada por Enrique Carvarín y Eduardo Ramos, tiene como objetivo recolectar croquetas y apoyos para perros que se encuentran en refugios y albergues de la región. El evento se realizará en la calle Zaragoza 847, a un costado de la estética de los organizadores.

El "Perrichawer" es una iniciativa inspirada en la dinámica de un baby shower, pero con un propósito solidario. El año pasado, Kike y Eduardo celebraron el cumpleaños de su mascota Archibaldo, conocido como Archi, y lograron reunir 50 kilos de alimento que fueron entregados a un refugio local. Este año, buscan duplicar la cifra y hacer conciencia sobre la importancia de cuidar a las mascotas.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía, y se pueden donar croquetas, sobres o premios. Sin embargo, se hace énfasis en que lo principal es el alimento seco. Los organizadores recalcan la importancia de sumar esfuerzos en beneficio de los tres albergues que actualmente operan en Sabinas y que albergan a cerca de 100 perros en situación de rescate.

Kike y Eduardo expresaron que "queremos duplicar la cifra del año pasado y, sobre todo, hacer conciencia de que las mascotas son seres vivos, no un juguete. Ellos también sienten, también comen y también necesitan cuidado". La iniciativa busca hacer un llamado a la comunidad para que se una y apoye a los refugios locales.

El evento no tiene un horario de cierre establecido, por lo que se invita a la comunidad a acudir y donar lo que puedan. Cada granito de ayuda, por pequeño que parezca, representa alimento y esperanza para los perros que esperan una segunda oportunidad en la vida.