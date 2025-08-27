Colegio de Notarios Públicos de Coahuila Ofrece Tarifas Accesibles para Hacer Testamentos

El licenciado Rafael Catarino Marines Daniel, presidente del Colegio de Notarios Públicos en la Región Carbonífera, habló sobre la importancia del mes del testamento y cómo puede beneficiar a las personas que planean su futuro. Según Marines Daniel, el programa 'septiembre mes del testamento' es una oportunidad para que las personas acudan con un notario de su confianza y plasmen su voluntad sobre la distribución de sus bienes después de su fallecimiento.

La falta de un testamento puede generar conflictos y disturbios en las familias, ya que no hay una clara indicación de la voluntad del fallecido. Marines Daniel destacó que la cultura del testamento es algo que todavía falta en la sociedad, ya que muchas personas relacionan el testamento con la muerte y no lo ven como una herramienta para planificar su futuro. Sin embargo, el Colegio de Notarios Públicos de Coahuila ofrece tarifas accesibles para la elaboración de testamentos. Por ejemplo, si se trata de un solo bien o herederos universales, el costo es de mil ochocientos pesos. Además, si se trae la tarjeta de mejora del gobierno del estado, el costo se reduce a mil doscientos pesos, y si ya se cuenta con un certificado de mejora, el trámite es prácticamente gratuito.

Marines Daniel invitó a la población a aprovechar esta oportunidad y planificar su futuro con la ayuda de un notario de confianza. 'La muerte es impredecible y no respeta edad ni enfermedades', afirmó. 'Es importante que las personas tomen conciencia de la importancia del testamento y lo hagan con anticipación'.

EL programa 'septiembre el mes del testamento' es una oportunidad para que las personas planifiquen su futuro y eviten conflictos en sus familias. Con tarifas accesibles y la ayuda de notarios públicos, es posible hacer un testamento que refleje la voluntad de cada persona y garantice la certeza jurídica y legalidad de sus bienes