Gobernador de Coahuila anuncia proyecto de cámaras de videovigilancia

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció un ambicioso proyecto de C2 que consiste en la colocación de cámaras de videovigilancia que beneficiará a la región carbonífera y a la zona norte del estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Jiménez Salinas subrayó que la seguridad es un tema prioritario de su administración y que el uso de tecnología será clave para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta de las autoridades. "Vamos a fortalecer la carbonífera y también la región norte con este sistema de cámaras", señaló.

Además, informó que en La Laguna se construye un cuartel con un avance del 70%, mientras que en la región carbonífera ya se han edificado nuevos cuarteles para el Ejército y la Policía Estatal, lo que ha permitido reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.

El gobernador destacó que cada región de Coahuila enfrenta retos distintos en materia de seguridad, por lo que se aplican estrategias específicas de acuerdo con las circunstancias locales. "Cada región tiene su fenómeno diferente, sus temas y circunstancias", afirmó.

Jiménez Salinas reiteró que el trabajo en equipo con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías y los distintos niveles de gobierno es fundamental para mantener los avances alcanzados en la entidad.

Con la instalación de cámaras de vigilancia, la construcción de nuevos cuarteles y la coordinación institucional, el gobierno estatal busca consolidar a Coahuila como uno de los estados más seguros del país