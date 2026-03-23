Éxito de la brigada multidisciplinaria en Sabinas

SABINAS, COAH. El doctor David Mussi Garza, presidente del comité municipal del PRI en este municipio, destacó la exitosa brigada multidisciplinaria realizada en la colonia San Antonio. La actividad, que incluyó el "Mercadito PRI en tu colonia", ofreció productos de la canasta básica a bajo costo, como verduras, huevo, azúcar, harina, leche y frijol, beneficiando a las familias de la colonia.

"Estamos acercando los servicios a la gente, escuchando sus inquietudes y necesidades, y trabajando de la mano con ellos", dijo Mussi Garza. La brigada también incluyó asesoría jurídica gratuita, corte de cabello, taller de reparación y mantenimiento de celulares, y regalos de productos escolares y tortillas de maíz.

El objetivo es apoyar a las familias de la colonia y fomentar el ahorro en la economía familiar. "Sabemos que estos descuentos les ayudan a las familias a ahorrarse el dinero del traslado hasta los centros comerciales", agregó Mussi Garza.

El evento fue un éxito y se espera regresar a la colonia en el futuro para seguir trabajando con la comunidad. "Nuestro compromiso es estar siempre de la mano de nuestra gente, como nos lo ha indicado nuestro primer priista en el estado, el gobernador Manolo Jiménez", reiteró Mussi Garza.

Finalmente, el entrevistado agregó que el partido tricolor continuará con este y otros programas permanentes en beneficio de la ciudadanía, en diferentes sectores del municipio donde las familias han reconocido el beneficio real de productos y servicios.