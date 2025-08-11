Héctor Aguirre Dávila agradece apoyo en Rifa 2025 de El Faro de Don Martín

SABINAS, COAH.- Con gran participación y respaldo de la comunidad, la RIFA 2025 organizada por El Faro de Don Martín superó las expectativas, garantizando un año más de operación de su servicio gratuito de rescate en el embalse.

Héctor Aguirre Dávila, coordinador del proyecto, agradeció el apoyo recibido, destacando que los participantes no solo buscaban obtener un premio, sino contribuir a una causa que salva vidas.

"Cada boleto significó un gesto solidario. Gracias a esta recaudación, mantenemos viva la misión de brindar seguridad y apoyo a quienes visitan o viven cerca de Don Martín", expresó.

La actividad, que contó con amplia respuesta, se convirtió en un acto de unión comunitaria y compromiso con la seguridad de la región. Con los recursos recaudados, El Faro de Don Martín tendrá aseguradas las operaciones durante todo el 2026, lo que incluye rescates acuáticos, auxilios en emergencias y prevención de accidentes.

Durante el evento se dio a conocer la lista oficial de ganadores de la rifa, quienes recibieron sus premios en un ambiente de celebración y agradecimiento. Aguirre reafirmó que este esfuerzo colectivo es ejemplo de cómo la comunidad puede sostener proyectos vitales a través de la cooperación.

"Esperamos seguir contando con todos ustedes el próximo año. Nuestro compromiso es firme: servir y proteger en cada jornada de trabajo", concluyó.