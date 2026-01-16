Jaime Cárdenas Flores y católicos de Sabinas esperan visita del Papa

SABINAS, COAH.- Jaime Cárdenas Flores, fiel católico de la iglesia de Guadalupe, se muestra optimista ante la posibilidad de que el nuevo papa visite México. "Ojalá y venga, ya que hemos tenido la visita de otros anteriores", dice. La visita de los papas a México ha sido siempre un momento de gran emoción y fe para los católicos mexicanos.

Cárdenas Flores destaca que la visita del Papa León XIV sería una satisfacción grande para su familia y su iglesia. "Es una satisfacción muy grande que Dios nos permita verlo una vez a este nuevo Papa" dijo. La fe de los católicos mexicanos es muy fuerte, y la visita del papa sería un impulso para seguir adelante en su camino espiritual.

Tal como ha sucedido con los Papas anteriores, la posibilidad de su visita al país causa alegría y gozo a los fieles católicos, quienes esperan que la noticia sea confirmada. Cárdenas Flores invita a todos a unirse en oración para que la visita del Papa León XIV se concrete y sea un éxito. "Seguimos orando porque Dios nos siga guiando y nos lleve a un buen destino para bien de toda la iglesia", dice.

La posibilidad de la visita del papa a México ha generado gran expectativa entre los católicos mexicanos. La fe y la devoción de los fieles son evidentes, y la visita del papa sería un momento de gran alegría, esperanza y celebración para la comunidad católica.