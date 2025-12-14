Alejandro Rivera advierte sobre extorsiones telefónicas en Sabinas

SABINAS COAH.- El director del Mando único policial de Sabinas, Alejandro Rivera Rivera, hizo un llamado a la ciudadanía para que estén alertas y no sean víctimas de extorsiones telefónicas. Aunque no se han registrado casos recientes de este tipo de delitos en la ciudad, el funcionario destacó la importancia de no bajar la guardia y seguir tomando medidas preventivas.

"Al día de hoy no se han suscitado situaciones de extorsión telefónica, pero no quitamos el dedo del renglón", dijo Rivera Rivera. "Precisamente el día de hoy estuvimos difundiendo un material videográfico en los comités ciudadanos y en los grupos de WhatsApp a los cuales pertenecemos, en donde les damos recomendaciones a la ciudadanía de cómo no incurrir o no caer en estas extorsiones".

El comandante resaltó que la ciudadanía está más informada sobre este tipo de delitos, pero es importante seguir difundiendo información para prevenir que las personas caigan en las trampas de los extorsionadores. "Brindamos números telefónicos de emergencia en donde ellos se pueden comunicar y reportar dichas extorsiones", dijo Rivera Rivera.

La ciudadanía puede reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencia 911. "Vamos a estar muy al pendiente de todas esas situaciones", aseguró el comandante. La prevención es clave para evitar que las personas caigan en las trampas de los extorsionadores.

El funcionario reiteró que se continuará trabajando para prevenir y combatir las extorsiones telefónicas en la región, destacando que la ciudadanía también juega un papel importante en esta lucha, y se les pide que estén alertas y reporten cualquier situación sospechosa a las autoridades. Juntos, podemos prevenir y combatir este tipo de delitos.