Movilización de emergencia en Sabinas tras incidente por descarga eléctrica

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró este lunes en la calle Lamadrid del fraccionamiento El Consuelo, luego de que una persona perdiera la vida presuntamente a causa de una descarga eléctrica. Al lugar acudieron elementos de la policía preventiva, socorristas y personal de Protección Civil, quienes confirmaron el fallecimiento.

El incidente generó alarma entre vecinos del sector, quienes observaron la llegada de patrullas y ambulancias en cuestión de minutos. Aunque se intentó brindar auxilio, la persona ya no contaba con signos vitales al momento de ser atendida. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades correspondientes.

Minutos después, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado y personal del Ministerio Público para iniciar las diligencias legales. Se realizaron las primeras indagatorias en el sitio, incluyendo la recolección de evidencias y entrevistas con posibles testigos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta este momento no se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni se han confirmado detalles sobre cómo ocurrió la descarga eléctrica. Las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial.

Mientras tanto, se aguarda el resultado de las investigaciones para determinar responsabilidades.