Carteros en Sabinas laboran bajo protesta por falta de recursos en Correos

SABINAS, COAH.- Durante el festejo por el día del Cartero, el representante sindical de empleados de Correos de México, Juan Antonio Dávalos Ponce, informó que los trabajadores están laborando bajo protesta debido a la falta de insumos y recursos necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva.

Entre los principales problemas que enfrentan se encuentran la falta de vehículos, refacciones y material de oficina. A pesar de que el sindicato nacional había emplazado a huelga en octubre, se optó por entablar negociaciones con la dependencia para evitar afectar a los usuarios del servicio.

Dávalos Ponce destacó que los trabajadores de Correos de México son de los peor pagados en el país, con salarios inferiores al mínimo. A pesar de esto, el servicio no se ha suspendido y se sigue trabajando con los recursos disponibles.

La situación es crítica, ya que la falta de vehículos y recursos está afectando la eficiencia del servicio. Aunque se han recibido dos vehículos nuevos de poca capacidad, se necesitan camiones y mantenimientos para mejorar la situación.

Los empleados postales reconocen que de no satisfacerse las necesidades que se tienen por parte de las autoridades, contemplarían un paro laboral al iniciar el año 2026. Es urgente que las autoridades tomen medidas para solucionar los problemas que afectan a Correos de México y a sus trabajadores.