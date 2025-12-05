Familias de Sabinas celebran la cena de Nochebuena con apoyo comunitario

SABINAS COAH.- En vísperas de la Navidad, la mayoría de las familias de escasos recursos de Sabinas logran disfrutar de la tradicional cena de Nochebuena gracias al esfuerzo propio y al respaldo de instituciones y personas altruistas. Así lo confirmó Pedro Colorado de la Rosa, reconocido ilustrador de calzado y vecino de la Colonia Chapultepec.

Colorado de la Rosa destacó que, pese a las dificultades económicas, las familias mantienen la esperanza de preparar la cena navideña para compartir los sagrados alimentos en unión. "Es un momento que no queremos perder, porque representa la oportunidad de convivir y agradecer lo que tenemos", expresó.

En su caso particular, agradeció la posibilidad de reunirse con su esposa, dos hijas y nietos, resaltando que la cena es un símbolo de unión familiar. "Esa noche por lo regular me toca cocinar a mí, y nos organizamos con tiempo para hacer las compras", comentó con entusiasmo.

El entrevistado reconoció también el apoyo de personas como Jesús María Montemayor Garza, quien cada Navidad les obsequia un pavo, gesto que asegura la presencia de un platillo especial en la mesa. "Ese detalle nos llena de alegría y nos permite mantener viva la tradición", añadió.

Finalmente, Colorado de la Rosa subrayó que, gracias a acciones solidarias de instituciones como el Club de Leones y los Caballeros de Colón, entre otras, las familias de escasos recursos pueden disfrutar de esta fecha tan significativa. "Son apoyos que hacen la diferencia y que nos recuerdan que la Navidad es compartir", concluyó.