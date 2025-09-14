Felipe Ramos Villalobos destaca importancia del entorno académico en Colegio de Bachilleres Coahuila

SABINAS, COAH.- El coordinador del Colegio de Bachilleres de Coahuila en los municipios de Sabinas y Progreso, Felipe Ramos Villalobos, destacó la visita del director general, Leonardo Jiménez Camacho, quien entregó material y equipo para mejorar la infraestructura de los planteles. Entre el equipo entregado se encuentran sistemas de climatización, material didáctico y pintura, con el objetivo de brindar un entorno adecuado para el desarrollo académico de los estudiantes.

Ramos Villalobos enfatizó la importancia de darle seguimiento y continuidad a la entrega de equipo y material en cada centro de trabajo, para que los alumnos se sientan a gusto y puedan desarrollar sus capacidades al máximo. "Es fundamental que nuestros alumnos cuenten con un entorno viable para su crecimiento académico", dijo.

Además, el coordinador anunció que un grupo de jóvenes del Colegio de Bachilleres de Coahuila participará en una convocatoria nacional de telebachilleratos en la ciudad de Durango, representando a la región en la parte cívica. Los jóvenes ya se encuentran en un proceso de preparación y estarán participando en la competencia del 17 al 19 de septiembre.

Ramos Villalobos expresó su satisfacción por la participación de los jóvenes y destacó la importancia de fomentar la actividad cívica y académica en los estudiantes. La entrega de equipo y material, así como la participación en eventos académicos y cívicos, son parte del compromiso del Colegio de Bachilleres de Coahuila para brindar una educación de calidad a sus estudiantes.

Finalmente, el entrevistado reiteró el gran compromiso con los estudiantes de los 8 planteles que se atienden en los municipios de Sabinas y Progreso con sus comunidades, para prepararlos para su educación profesional.