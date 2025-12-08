Fernando Mendoza destaca apoyo del CFE para productores de carbón en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ingeniero Fernando Mendoza Bernal, reconocido empresario y productor de carbón en la Región Carbonífera de Coahuila, destacó el complejo entorno económico que atraviesa el estado, pero aseguró que existe un horizonte alentador gracias al respaldo del Gobierno Federal y al trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Mendoza Bernal señaló que el impulso otorgado al sector carbonífero por la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y por la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, ha sido "sin precedentes", logrando volúmenes de compra de mineral nunca antes vistos.

"Como productores del carbón estamos muy agradecidos. Este apoyo nos permite proyectar un buen arranque para el 2026", expresó, al reconocer también que el gobierno federal ha mostrado un compromiso real con la reactivación económica de la región.

El empresario resaltó que el fortalecimiento del sector no sería posible sin la intervención del gobernador Manolo Jiménez, quien —dijo— ha mantenido una cercanía constante con los productores y ha sido un enlace clave para asegurar condiciones estables, certidumbre y coordinación con la Federación.

De acuerdo con Mendoza Bernal, la postura del mandatario estatal ha sido determinante para que Coahuila mantenga un avance económico sostenido, aun en medio de los retos nacionales. "El gobernador ha respaldado al sector, ha estado en diálogo permanente y ha impulsado una ruta clara para que la región aproveche esta nueva etapa de actividad", afirmó.

El empresario precisó que el crecimiento económico del sector se ha dado de manera pausada, aunque constante. Estimó que será entre finales de febrero y principios de marzo del próximo año cuando aumente el porcentaje de entrega de carbón a la CFE, lo que consolidará la estabilidad lograda durante los últimos meses.

Destacó además la importancia de aprovechar este periodo de bonanza para avanzar hacia la diversificación económica. "Si logramos mantener la producción de carbón para generación eléctrica al menos por diez años, tendremos el tiempo suficiente para desarrollar otras actividades como la industria metalmecánica, la ganadería y nuevas formas de producción", señaló.

Cumplimiento puntual y adaptación

Mendoza Bernal también informó que, desde el primer día del contrato con la CFE, su empresa ha cumplido de forma puntual con la entrega de mineral a las termoeléctricas. Añadió que no han enfrentado contratiempos relevantes, más allá de los ajustes habituales al inicio de cada contrato, y que los productores se están adaptando con buen ritmo a las nuevas condiciones operativas.

Con el acompañamiento del Gobierno Federal y el trabajo activo del Gobierno del Estado, la Región Carbonífera vive uno de sus momentos más estables en años, y sus productores confían en que los próximos ciclos marcarán un impulso decisivo para la economía de Coahuila.