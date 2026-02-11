Ejército Mexicano y Comisaría promueven seguridad en Universidad La Salle

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Ejército Mexicano acudieron con estudiantes de la Universidad La Salle como parte del programa de Vinculación Universitaria, en el que se integra a la comunidad en grupos de WhatsApp de seguridad, se ponen a disposición las distintas áreas y se les dan charlas preventivas.

"La seguridad de la juventud es una prioridad de nuestro alcalde Javier Díaz González y por ello estamos aquí, para dotarles de información y herramientas para su protección", destacó el comisionado Miguel Ángel Garza Félix, quien estuvo acompañado del coronel de Infantería de Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería.

A través del programa "Vinculación Universitaria", la Comisaría visita instituciones educativas, donde presenta a estudiantes cada uno de los agrupamientos y áreas especializadas que conforman a la institución y el trabajo que realiza cada una de ellas.

Durante la charla con la comunidad estudiantil se abordaron temas como ciberdelitos, violencia de género, accidentes viales, concientización y prevención de delitos, y además se creó un grupo de WhatsApp de la Comisaría con estudiantes y docentes.

El coronel Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería, informó que la seguridad nacional se construye entre todos, y reconoció ante los estudiantes el trabajo de la Policía Municipal de Saltillo.

"Veo un equipo muy integrado en la policía que usted representa, yo los felicito. Como autoridad federal que soy, como Ejército, he visto bastantes policías municipales, pero aquí yo veo un equipo muy integrado, muy organizado: ¡felicidades!", destacó.

Gustavo Ramírez Barba, rector de la Universidad La Salle, agradeció a la Comisaría de Seguridad por su visita.

"Estamos muy agradecidos. Es la primera expresión que quisiera hacer por las personas que en la sociedad están dedicadas a la seguridad de todas y todos", dijo.

"Por otra parte, nos causó una muy buena impresión el ver la diversidad de áreas que las autoridades han tomado como objetivo para propiciar un clima de seguridad ciudadana y, finalmente, la coordinación que también queda de manifiesto en todos estos cuerpos de seguridad. Yo creo que el impacto que tuvo este evento será muy positivo", señaló Ramírez Barba.