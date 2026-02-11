Plaza El Minero de La Fragua recibe a jugadores del Saltillo Soccer para día deportivo

SALTILLO, COAHUILA.- Jugadores del Saltillo Soccer convivieron y "echaron una cascarita" con niñas y niños del oriente de Saltillo en la Plaza El Minero de la colonia La Fragua.

Este espacio fue intervenido con el programa "Activa tu Parque" por iniciativa del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en coordinación con la empresa Promotora Deportiva, así como con la asociación civil Saltillo Verde, quienes se involucraron en la mejora de la plaza ubicada en el bulevar El Minero del fraccionamiento La Fragua.

Desde su inauguración, la Plaza El Minero ha sido aprovechada por habitantes de este sector, promoviendo la convivencia, el deporte y el fortalecimiento del tejido social.

La Plaza El Minero y su impacto en la comunidad

Como parte de las actividades permanentes, en esta ocasión se contó con la presencia de diferentes jugadores del Saltillo Soccer, así como la mascota oficial del equipo.

Durante la tarde, las niñas y niños saltillenses tuvieron la oportunidad de conocer de cerca a los jugadores, quienes dieron a conocer sus historias de vida y cómo llegaron a formar parte del equipo de fútbol de la ciudad.

Asimismo, compartieron técnicas para que las y los niños puedan elevar su nivel de juego y posteriormente realizaron un partido entre todos.

Expansión del programa 'Activa tu Parque'

La convivencia con los jugadores del Saltillo Soccer se ha llevado también a otros puntos rehabilitados con el programa "Activa tu Parque", como en las colonias Saltillo 2000 y Benito Juárez.