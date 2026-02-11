Intensificación de trabajos de rehabilitación vial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación en distintos puntos donde el pavimento presenta daños, tanto en avenidas principales como al interior de diversas colonias de la ciudad.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a través de trabajos con maquinaria especializada y tecnología de vanguardia, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó acciones de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes tramos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo.

En este sector se retiró el asfalto deteriorado en diversos puntos de la vialidad y se aplicó nueva mezcla asfáltica caliente, además de acciones de compactación y nivelación de la superficie, a fin de garantizar mayor durabilidad y resistencia ante el tránsito constante y las condiciones climáticas en la localidad.

Acciones de la autoridad

El alcalde Javier Díaz resaltó que estas labores realizadas en las principales vialidades permiten mejorar la fluidez vehicular, reducir riesgos de percances y aumentar la seguridad vial para peatones y automovilistas.

Asimismo, señaló que la rehabilitación de calles al interior de barrios y colonias contribuye a facilitar el acceso a los propios hogares, escuelas, comercios y centros de trabajo, lo que ayuda a elevar la calidad de vida de habitantes y visitantes de la capital de Coahuila.

Como ejemplo de estas acciones, el Ayuntamiento reparó diversos tramos del pavimento en las calles Dr. Fleming, José Guadalupe Posada, Dr. Christian Bernad y Dr. Roberto Koch, del fraccionamiento Alpes.

Detalles confirmados

Además, cuadrillas de "Aquí Andamos" repararon la calle Baltazar Acolt, entre las calles General Antonio Cárdenas Rodríguez y Pedro Gentil, de la colonia Nueva Tlaxcala; así como la calle Rayados, entre las calles Nopal y Camino al Cañón de San Lorenzo, del fraccionamiento Las Teresitas.

Javier Díaz González informó que este programa de mantenimiento vial se lleva a cabo con base en reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, así como por recorridos de supervisión realizados por personal municipal, brindando prioridad a los puntos con mayor afectación y tránsito.