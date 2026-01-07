FGR confirma hallazgo biológico en mina Pasta de Conchos: avanza rescate

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Este miércoles 7 de enero de 2026 se confirmó un hallazgo biológico en la Zona de Búsqueda de la Lumbrera 1 de la mina Pasta de Conchos. El material será recuperado y resguardado por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de los trabajos de rescate que buscan recuperar los restos de los 65 mineros fallecidos en la tragedia ocurrida en 2006. La noticia fue difundida como un aviso oficial, con el llamado a mantener la difusión responsable de la información.

El hallazgo representa un avance significativo en el proceso de rescate, que se ha caracterizado por la complejidad técnica de las labores en las distintas lumbreras. Conforme al protocolo, el material será trasladado bajo cadena de custodia, garantizando el respeto y la dignidad de las víctimas. Este hecho ocurre después de meses de pausas en los trabajos, debido a las dificultades que implica la interconexión de las galerías subterráneas.

Desde el inicio de las labores de recuperación en 2020, se han logrado rescatar cuerpos de mineros, algunos de ellos ya identificados y entregados a sus familias. El hallazgo de hoy reaviva la esperanza de los familiares, quienes durante dos décadas han exigido justicia y verdad sobre lo ocurrido en la mina.

En redes sociales, activistas y ciudadanos han compartido mensajes de solidaridad, subrayando que cada paso en la recuperación es también un acto de memoria y reparación histórica.

El gobierno federal ha reiterado su compromiso de continuar con las labores hasta recuperar e identificar a los 65 mineros fallecidos. La coordinación entre la Secretaría del Trabajo, la Comisión Federal de Electricidad y la FGR busca garantizar que cada hallazgo sea tratado con rigor técnico y respeto humano. El descubrimiento de restos biológicos en la Lumbrera 1 se convierte así en un nuevo capítulo de un proceso marcado por la espera, la perseverancia y la exigencia de justicia de una comunidad que no olvida.