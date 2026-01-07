Alcalde de Saltillo en alerta por frente frío

SALTILLO, COAHUILA.-Ante la llegada de un frente frío que provocará un marcado descenso de temperaturas en Saltillo durante el próximo fin de semana, el alcalde informó que el municipio ya se encuentra en fase de prevención y coordinación con las distintas áreas de emergencia.

El edil señaló que se ha mantenido en contacto directo con Protección Civil y que este jueves encabezará el Consejo Municipal de Protección Civil, con el objetivo de revisar protocolos, realizar un pase de lista del personal operativo y garantizar que los cuerpos de emergencia, como Bomberos, estén preparados para atender cualquier eventualidad.

Acciones de la autoridad

Destacó que las bajas temperaturas se concentrarán principalmente entre sábado y domingo, aunque se prevé que a partir del lunes las condiciones mejoren. Sin embargo, recordó que en los últimos años las semanas más frías se han registrado entre finales de enero y principios de febrero, por lo que subrayó la importancia de anticiparse a posibles contingencias.

El alcalde advirtió que el cambio en los patrones climáticos ha incrementado la probabilidad de fenómenos como heladas, caída de aguanieve y congelamiento en puentes y vialidades, situaciones que obligan a implementar operativos especiales similares a los realizados en 2025, cuando se presentaron condiciones extremas.

Detalles confirmados

Como parte de las acciones preventivas, el municipio activará los albergues temporales para brindar atención a personas en situación vulnerable que requieran resguardo ante el frío, los cuales estarán disponibles con la capacidad y atención necesarias. En cuanto a los recursos económicos para atender emergencias, el edil explicó que, ante la desaparición de fondos federales como el Fonden y otros programas de apoyo a municipios, Saltillo deberá hacer frente a estas contingencias con recursos propios, mediante una planeación estratégica y una adecuada reasignación presupuestal.

Finalmente, recordó que el año pasado el municipio enfrentó diversos fenómenos naturales como heladas, incendios e inundaciones, por lo que reiteró que la administración municipal se mantiene preparada ante la posibilidad de que 2026 presente condiciones similares.