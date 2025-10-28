Clausuran complejo minero por desvío del río Sabinas en Coahuila

SABINAS, COAH.- En respuesta a denuncias ciudadanas por el desvío del cauce del río Sabinas en el ejido Guadalupe Victoria por la explotación de un yacimiento de carbón que no contaba con los permisos correspondientes, autoridades federales clausuraron el complejo minero y otro más ubicado a un costado del libramiento Agujita, que en meses pasados había sido ya intervenido.

La intervención fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las acciones se derivaron de querellas presentadas por habitantes de la zona, quienes alertaron sobre afectaciones ambientales provocadas por la actividad minera. Las denuncias fueron canalizadas a instancias federales, lo que motivó el despliegue de un operativo en puntos previamente señalados dentro de una causa penal.

El primer aseguramiento se realizó en las márgenes del río Sabinas, en el ejido Guadalupe Victoria, donde se constató la alteración del cauce natural. Más tarde, otro punto fue intervenido en las inmediaciones del Libramiento Agujita. En ambos sitios se aseguraron maquinaria pesada, equipo de extracción y se detuvo a varias personas que se encontraban laborando.

El operativo contó con el respaldo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad perimetral durante las diligencias. Las autoridades permanecieron varias horas en los puntos intervenidos, como parte de una estrategia más amplia para combatir la minería ilegal en la región.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, existen zonas plenamente identificadas donde la extracción de carbón se realiza con permisos vigentes, así como otras donde se han detectado irregularidades. Las personas detenidas y el equipo asegurado fueron trasladados a las oficinas de la FGR en Monclova, donde continuarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.