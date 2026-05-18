CECyTEC Villa de Agujita abre segunda convocatoria de admisión: 20 lugares disponibles

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Ante la alta demanda de estudiantes interesados en ingresar al plantel, el CECyTEC local abrió una segunda convocatoria de admisión para el próximo ciclo escolar, informó el director de la institución, Mario Gutiérrez Martínez.

Señaló que el primer proceso concluyó de manera satisfactoria, por lo que se autorizó una nueva etapa de venta de fichas para brindar más oportunidades a los aspirantes.

El directivo detalló que actualmente se encuentra en marcha la promoción y entrega de fichas de admisión, cuyo costo es de 400 pesos, aunque con descuento aplicado con la tarjeta "La mera mera" los aspirantes únicamente deberán cubrir 260 pesos.

Indicó que el examen de ingreso será aplicado del 1 al 5 de junio, mientras que los resultados oficiales se darán a conocer el próximo 10 de junio.

Mario Gutiérrez Martínez destacó que el CECyTEC ofrece las carreras técnicas de Producción y Mecatrónica, además de beneficios importantes para los estudiantes, entre ellos becas para la totalidad del alumnado.

Explicó que los egresados concluyen sus estudios con título y cédula profesional, lo que fortalece sus oportunidades académicas y laborales al concluir el bachillerato tecnológico.

Asimismo, subrayó que el plantel mantiene convenios de colaboración con instituciones de nivel superior de la Región Carbonífera, como la UTRC, el Tecnológico, la Escuela de Minería y la UANE, permitiendo a los jóvenes continuar con su preparación profesional.

Añadió que también existe pase directo automático al Tecnológico y programas de becas dirigidos a los alumnos con mejores promedios académicos.

Finalmente, el director informó que, debido a la demanda registrada, fue autorizado un tercer grupo para el nuevo ingreso; sin embargo, únicamente quedan disponibles 20 lugares.

Precisó que con esta ampliación la institución alcanzará una matrícula aproximada de 140 alumnos, superando la capacidad inicial contemplada para dos grupos.

Reiteró la invitación a los jóvenes interesados a aprovechar esta segunda oportunidad al plantel.