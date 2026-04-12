Mario Gutiérrez informa sobre examen de admisión en CECYTEC Villa de Agujita

SABINAS, COAH.- El director del CECYTEC plantel Villa de Agujita, Mario Gutiérrez Martínez, informó que aún están a la venta algunas fichas para el examen de admisión a la institución, con un descuento de hasta 200 pesos. "Estamos todavía en condiciones de vender algunas fichas, ya son las últimas que quedan", dijo.

El examen de admisión se llevará a cabo el 28 de abril, y los interesados pueden adquirir las fichas hasta el 14 de abril. Gutiérrez Martínez destacó que la institución ha superado los dos grupos y está a punto de completar el tercero, con un total de 160 alumnos que pueden ser recibidos.

"Vamos a recibir más de 150 alumnos, y ya tenemos casi 200 en la institución", agregó. El examen de admisión será un diagnóstico para evaluar el nivel de los aspirantes, y se les ofrecerá un acompañamiento para prepararlos para el inicio del semestre.

El director también informó que se les dará un curso de nivelación a los alumnos aprobados antes del inicio del semestre, para asegurarse de que estén preparados para las clases. La institución sigue siendo la primera opción para muchas escuelas de la región.