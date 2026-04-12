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Coahuila

Mario Gutiérrez informa sobre examen de admisión en CECYTEC Villa de Agujita

El director del CECYTEC, Mario Gutiérrez, anunció que aún hay fichas disponibles para el examen de admisión, que se realizará el 28 de abril.

Por Carlos Macias - 12 abril, 2026 - 08:32 a.m.
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      SABINAS, COAH.- El director del CECYTEC plantel Villa de Agujita, Mario Gutiérrez Martínez, informó que aún están a la venta algunas fichas para el examen de admisión a la institución, con un descuento de hasta 200 pesos. "Estamos todavía en condiciones de vender algunas fichas, ya son las últimas que quedan", dijo.

       

      El examen de admisión se llevará a cabo el 28 de abril, y los interesados pueden adquirir las fichas hasta el 14 de abril. Gutiérrez Martínez destacó que la institución ha superado los dos grupos y está a punto de completar el tercero, con un total de 160 alumnos que pueden ser recibidos.

      "Vamos a recibir más de 150 alumnos, y ya tenemos casi 200 en la institución", agregó. El examen de admisión será un diagnóstico para evaluar el nivel de los aspirantes, y se les ofrecerá un acompañamiento para prepararlos para el inicio del semestre.

       

      El director también informó que se les dará un curso de nivelación a los alumnos aprobados antes del inicio del semestre, para asegurarse de que estén preparados para las clases. La institución sigue siendo la primera opción para muchas escuelas de la región.

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