Fiscalía y Policía encuentran drogas en operativo en Flores Magón

SABINAS, COAH.- La noche del pasado domingo 2 de noviembre, alrededor de las 21 horas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila en conjunto con la Policía Estatal realizaron un cateo que fue concedido por el juez de control en la colonia Flores Magón del municipio de Sabinas.

El cateo fue supervisado desde su inicio por el delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Lic. Diego Garduño. En el domicilio fueron asegurados narcóticos con las características propias de la marihuana, cristal, así como cocaína. Su peso será informado una vez que los dictámenes periciales hayan concluido.

No hubo detenciones de personas debido a que el domicilio se encontraba deshabitado en ese momento. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) mantiene la línea de investigación.

El Grupo de Reacción Especial de Coahuila, la Policía de Acción y Reacción (PAR), así como los elementos de la Guardia Nacional dieron seguridad perimetral en colaboración coordinada.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, mantiene su compromiso de trabajar por un Coahuila Seguro.