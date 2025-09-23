Inicia capacitación del Modelo de Seguridad en Sabinas

SABINAS, COAH.- El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, puso en marcha la capacitación del Modelo de Seguridad Coahuila dirigida a los elementos de la policía municipal de Sabinas, con el objetivo de mejorar su desempeño y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Esta es la primera de tres capacitaciones que se realizarán para fortalecer las habilidades y conocimientos de los policías.

La capacitación se enfoca en áreas como formación jurídica y normativa, seguridad ciudadana y prevención del delito, comunicación y mediación, desarrollo personal y ética profesional, y primeros auxilios de atención de emergencias. El objetivo es que los policías municipales de Sabinas brinden un servicio de alta calidad y tengan un mayor acercamiento con la comunidad.

El objetivo es cambiar la percepción de la gente y tener la policía número uno del estado. Trascendió que siempre busca ser el mejor en todo lo que hace y que la policía no será la excepción. El programa de capacitación es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la seguridad y fortalecer la sinergia entre las diferentes dependencias.

La capacitación es una oportunidad para que los policías municipales mejoren sus habilidades y conocimientos, y brinden un mejor servicio a la comunidad. Se espera que este programa tenga un impacto positivo en la seguridad y la percepción de la policía en la región.

El gobierno del estado y la fiscalía general están trabajando juntos para fortalecer la seguridad en Sabinas y en todo el estado. La capacitación de los policías municipales es un paso importante en este esfuerzo, y se espera que tenga un impacto duradero en la comunidad.