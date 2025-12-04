Esteban N sufre accidente y posible fractura en Sabinas

SABINAS, COAH.- Un joven de 26 años de edad identificado como Esteban N, fue auxiliado por elementos del cuerpo de bomberos tras sufrir un percance que le provocó una probable fractura en una de sus extremidades inferiores.

El incidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia en la ciudad de Sabinas, Coahuila, quienes de inmediato socorrieron a la persona afectada.

Esteban, originario de la Villa de Cloete, fue atendido de inmediato por los rescatistas, quienes lo estabilizaron en el lugar del accidente antes de trasladarlo al Hospital General de Nueva Rosita para una valoración médica más detallada.

Su estado de salud fue considerado delicado debido al dolor intenso que presentaba en la pierna derecha, informaron galenos del nosocomio a donde lo trasladaron.

Una vez en el nosocomio, el personal médico realizó estudios clínicos para determinar la gravedad de la lesión. Aunque se sospechaba una fractura, el joven decidió abandonar el hospital por voluntad propia antes de que se completara su tratamiento, lo que fue notificado a las autoridades correspondientes.

Elementos de la policía municipal de Sabinas y del municipio de San Juan de Sabinas tomaron conocimiento del caso, a fin de documentar el incidente y brindar seguimiento en caso de ser necesario. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar situaciones de riesgo, especialmente en esta temporada donde los percances tienden a incrementarse.

También recordaron la importancia de seguir las recomendaciones médicas tras un accidente para garantizar una recuperación adecuada.