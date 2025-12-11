Francisco Tobías Hernández se reúne con artesanos en Cuenca Carbonífera

SABINAS, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer la economía regional, el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, sostuvo una reunión con artesanos y comerciantes de diversos municipios de la Cuenca Carbonífera.

Durante el encuentro, los participantes expresaron la necesidad de contar con mayores apoyos para promover sus actividades, obras y productos elaborados de manera artesanal.

Tobías Hernández destacó el compromiso del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como un firme impulsor del comercio y la producción local. Subrayó que el mandatario estatal reconoce el talento de los artesanos y comerciantes, así como su relevancia económica y cultural para esta importante región.

Uno de los puntos clave abordados fue la seguridad en la Región Carbonífera, la cual, permite a los productores trasladarse con confianza por las carreteras de la Cuenca. Esta condición favorece la participación en eventos y ferias, así como la distribución de productos en distintos municipios sin contratiempos, destacó el subsecretario.

Como parte de los compromisos adquiridos, Tobías Hernández anunció que gestionará una reunión con los alcaldes de la Carbonífera y representantes de las Cámaras Nacionales de Comercio. El objetivo será establecer mecanismos de apoyo que impulsen la diversificación económica y la creación de corredores comerciales, culturales y artesanales.

Finalmente, el funcionario reiteró que el Gobierno del Estado continuará trabajando de la mano con la ciudadanía para generar oportunidades que beneficien a las familias de la región y fortalezcan la identidad productiva de la Cuenca Carbonífera.