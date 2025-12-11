David Mussi lidera posada navideña del PRI en Sabinas

SABINAS, COAH.- En un ambiente de alegría y fraternidad, el Comité Municipal del PRI Sabinas llevó a cabo su tradicional posada navideña, reuniendo a la militancia en una noche llena de música, regalos y convivencia.

El evento se realizó con el objetivo de agradecer el respaldo de la base priista y fortalecer los lazos rumbo al próximo año.

La celebración fue amenizada por el grupo musical Yahari, que logró poner a bailar a las y los asistentes con su contagioso ritmo. Durante la velada, se ofreció una cena para todos los presentes y realizaron rifas de obsequios, lo que generó gran entusiasmo entre los participantes.

El presidente del Comité Municipal del PRI, Dr. David Mussi, dirigió un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo de la clase política del municipio, así como de diputadas y diputados, delegados, regidores, sectores y organizaciones del partido, quienes hicieron posible la realización de este evento.

Entre las personalidades que se dieron cita destacaron Francisco Tobías Hernández, subsecretario de gobierno en la Región Carbonífera; Federico Quintanilla, Coordinador del Programa MEJORA en esta cuenca; Claudia Garza Iribarren, coordinadora municipal del programa MEJORA en Sabinas y el Diputado Local Sergio Zenón, además de representantes de los diversos sectores y organizaciones que conforman el priismo local, quienes refrendaron su compromiso con la unidad del partido.

Con esta posada, el PRI Sabinas reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con su militancia, fortaleciendo la cohesión interna y preparándose para enfrentar los retos y oportunidades que traerá el nuevo año 2026.