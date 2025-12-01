Consejos para evitar fraudes telefónicos en Sabinas durante diciembre

SABINAS, COAH.- El experto en tecnología e informática, Juan Carlos Hernández Hernández, advierte sobre el aumento de fraudes telefónicos durante la época decembrina, cuando las personas reciben ingresos adicionales. Es importante estar alerta y tomar medidas para proteger tu identidad y tu dinero.

Consejos de Juan Carlos Hernández para evitar fraudes telefónicos

Hernández Hernández, recomienda tener cuidado al recibir llamadas o mensajes que piden códigos de verificación o información personal, especialmente si estás esperando una paquetería o un envío. "No entregues tu código de verificación a nadie, verifica la autenticidad de la llamada o mensaje antes de proporcionar cualquier información", dijo.

Es importante recordar que las paqueterías y empresas legítimas no piden códigos de verificación o información personal a través de llamadas o mensajes. Si alguien te pide un PIN o código para unirse a un grupo de WhatsApp, es probable que sea un fraude. "Reporta cualquier situación sospechosa a WhatsApp o a la autoridad correspondiente", recomendó Hernández Hernández.

Importancia de proteger tu información personal en diciembre

La prevención es la mejor manera de protegerse contra los fraudes telefónicos, por lo cual debes asegurarte de verificar la autenticidad de las llamadas y mensajes, y no proporcionar información personal o financiera a desconocidos. "La seguridad es responsabilidad de todos, así que mantente informado y alerta", dijo Hernández Hernández.

La información es poder, y en este caso, es importante compartir las recomendaciones con tus seres queridos y amigos, para tratar de evitar pérdidas de identidad y dinero durante esta temporada.