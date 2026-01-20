Frente Cardenista apoya a propietarios de vehículos extranjeros en Sabinas

SABINAS, COAH.- El coordinador del Frente Cardenista, Raúl Navarro Anguiano, reiteró que su organización civil continuará protegiendo el patrimonio de las personas que poseen vehículos de procedencia extranjera que no pudieron ser regularizados bajo el decreto presidencial vigente.

Según el activista, los vehículos que no hayan tenido cabida en esta regularización por diferentes motivos, como la internación después de 2021, tienen la opción de plaquearlos dentro de las organizaciones como el Frente Cardenista o bien, realizar el trámite directamente a través de empresas o agencias aduanales.

Navarro Anguiano explicó que esta opción, aunque cuesta más dinero, es una alternativa para los propietarios de vehículos extranjeros que desean regularizar su situación. El activista social enfatizó que tener un vehículo no es un lujo, sino una necesidad, y que su organización continuará trabajando para proteger el patrimonio de las personas. "Reiteramos que las organizaciones como la nuestra continuarán protegiendo el patrimonio de las personas ya que reitera que tener un vehículo es no es un lujo es una necesidad", agregó.

Navarro Anguiano hizo un llamado a los propietarios de vehículos extranjeros a no dejarse engañar por personas que prometen regularizar sus vehículos de manera irregular. Finalmente, el entrevistado señaló que organizaciones como el Frente Cardenista continuarán trabajando para apoyar a los propietarios de vehículos extranjeros y proteger su patrimonio, ya que en el país continúan circulando muchos de estos vehículos, por lo cual no descarta que en un futuro se pueda lograr un nuevo decreto de regularización.