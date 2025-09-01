Cambios climáticos podrían anticipar llegada de frentes fríos según Protección Civil

Debido a los cambios climáticos presentados en la actualidad, se podría enfrentar un adelanto en la llegada de los frentes fríos durante la temporada 2025-2026.

Así lo informó el director de Protección Civil municipal, Federico Méndez Pacheco, quien informó sobre un ligero descenso en las temperaturas que podría anticipar los efectos del invierno.

De acuerdo con Méndez Pacheco, se espera un promedio de 48 frentes fríos, la variabilidad climática, explicó, ha generado condiciones inusuales por lo que se recomienda a la población mantenerse informados.

El funcionario destacó que, por instrucciones del presidente municipal Oscar Ríos Ramírez, se ha puesto especial atención en el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.

"La prioridad es salvaguardar la integridad de los habitantes, especialmente de los sectores más vulnerables", señaló Méndez Pacheco, quien aseguró que ya se están coordinando acciones preventivas con distintas dependencias.

Entre las medidas que se contemplan, destacan por ahora las campañas informativas y recorridos en zonas rurales para detectar posibles riesgos.

Protección Civil también trabaja en la actualización de protocolos de emergencia para responder de manera eficiente ante cualquier eventualidad, externó.

De esta manera, las autoridades municipales reiteran su compromiso de mantener a la ciudadanía informada y protegida ante los cambios climáticos.