Zulmma Guerrero solicita atención por fugas de drenaje en Sabinas

SABINAS, COAH.- La diputada local Zulmma Guerrero Cázares dio a conocer la inquietud ciudadana por las fugas de drenaje y agua potable que se presentaban en distintas colonias de la ciudad. Señaló que muchas personas de las colonias: Los Montes, Santo Domingo, Las Vírgenes, Centro y Flores Magón, entre otras, se acercaron para reportar que sus avisos en ventanilla única y ante el Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera no recibieron respuesta.

Guerrero Cázares informó que ante la falta de atención presentó un exhorto para solicitar una respuesta oportuna a este tipo de reportes. Indicó que la autoridad municipal tenía la responsabilidad de garantizar que los servicios se brindaran de forma adecuada, para que las familias de Sabinas contaran con una calidad de vida digna. La legisladora subrayó que las fugas de drenaje representaban un foco de infección que ponía en riesgo a adultos mayores, niñas, niños y a toda la población expuesta.

Añadió que, además del riesgo sanitario, los malos olores generaban incomodidad en las colonias afectadas, por lo que consideró el tema como un asunto de salud pública. Por ello, también dirigió el exhorto a la Secretaría de Salud para que estableciera un programa y atendiera de forma oportuna el llamado de la ciudadanía. Comentó que continuaba recibiendo mensajes de habitantes de diferentes sectores y que esperaba una respuesta de las autoridades involucradas.

Finalmente, precisó que el punto de acuerdo fue votado por unanimidad en el Congreso del Estado y seguiría su trámite. Agregó que el llamado se hizo de forma respetuosa al Ayuntamiento de Sabinas, al Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera y a la Comisión Estatal de Aguas, con el único fin de salvaguardar la salud y la calidad de vida de las familias del municipio.