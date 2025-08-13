Fumigación permanente contra el Dengue en la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.- En el marco de la Segunda Semana Nacional de la Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya, la Secretaría de Salud del Gobierno de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, continúa intensificando las acciones para prevenir y combatir estos padecimientos en la Región Carbonífera.

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, informó que en el municipio de Sabinas, Coahuila, específicamente en la colonia Las Vírgenes, en el cruce de las calles Virgen de Guadalupe y Virgen de Fátima, se llevaron a cabo revisiones y lecturas de ovitrampas, así como la entrega de folletos informativos a vecinos del sector, con el objetivo de concientizar y orientar sobre las medidas preventivas.

Jiménez Villarreal señaló que las labores de fumigación continuarán de forma permanente, abarcando colonias, planteles educativos y espacios públicos que sean reportados por la ciudadanía. Sin embargo, explicó que, debido a las lluvias, en algunos casos la fumigación no puede realizarse de manera inmediata, por lo que el Departamento de Vectores y Zoonosis programa cuidadosamente cada intervención.

El funcionario exhortó a la población a sumarse a las acciones de limpieza y descacharrización en sus hogares, recordando que la prevención comienza en cada domicilio.

“Estas acciones se realizan de manera coordinada con todos los municipios de la Región Carbonífera, siguiendo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha sido claro al señalar que en temas de salud no hay excepciones. Esto se ha visto reflejado en programas como la implementación de la telemedicina y la Tarjeta de la Salud”, subrayó.

Finalmente, el Dr. Carlos Jiménez agradeció la confianza de los habitantes de la colonia Las Vírgenes, quienes abrieron las puertas de sus hogares para que se efectuaran las acciones de combate al dengue.

“Juntos, ciudadanía y gobierno, podemos evitar la propagación de estas enfermedades”, puntualizó.