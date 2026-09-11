Sabinas: Gloria Beatriz de los Santos lanza programa de salud en la Cabalgata

SABINAS, COAH.- Por primera vez durante el desarrollo de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas 2026 se puso en marcha el programa de salud comunitaria "Atención al Cabalgante", mediante el cual se brindó apoyo a habitantes de comunidades y pueblos vulnerables a lo largo de la ruta.

Gloria Beatriz de los Santos dio a conocer que este año iniciaron con un proyecto nuevo para atender a las comunidades, desde el ejido Santo Domingo hasta la ciudad de Sabinas, con servicios gratuitos dirigidos a quienes requirieran atención durante el recorrido y en las comunidades.

Explicó que entre las acciones realizadas se incluyeron toma de presión arterial y glucosa, además de la entrega de diversos artículos de atención básica, como cepillos de dientes, desodorantes, toallas de aseo personal y pañales para adultos mayores.

La joven destacó que también se contó con la participación de consultores y abogados provenientes de Saltillo, Coahuila, quienes acudieron a los distintos pueblos para brindar orientación sobre temas ejidales, penales y, en general, cualquier problema legal que pudieran enfrentar los habitantes de estas comunidades.

Gloria Beatriz de los Santos señaló que este año concluyó su formación como médico general y realizó su internado social en Houston, donde colaboró en el Consulado General de México con Estados Unidos.

Durante esa etapa conoció instituciones, amigos y la Casa Migrante, experiencias que posteriormente fortalecieron su compromiso de apoyar a la población.

Finalmente, explicó que estas acciones comenzaron también en la Asociación Civil "LOGA" de Los Santos Galaviz, en esta ciudad, donde asumieron el compromiso de continuar cada año con dichas actividades gratuitas.

Originaria de Sabinas, donde vivió sus primeros ocho años, posteriormente radicó en Frontera y acudió a la universidad en Saltillo, Gloria Beatriz dijo sentirse orgullosa de poder contribuir y ayudar a la ciudadanía en general.