Gobierno de Coahuila reporta éxito en descuentos del Buen Fin 2025

SABINAS, COAH.- El programa de descuentos del Buen Fin 2025 implementado por el Gobierno de Coahuila y la Secretaría de Finanzas concluye este domingo 30 de noviembre con resultados positivos para los contribuyentes.

Julio Aguirre Montemayor, inspector de la Secretaría de Finanzas, señaló que durante más de dos semanas, miles de ciudadanos aprovecharon las rebajas en trámites oficiales como licencias de conducir, control vehicular y servicios del Registro Civil, lo que permitió a las familias regularizar su situación administrativa con un gasto menor. La estrategia estatal se consolidó como un apoyo directo a la economía familiar y un incentivo para cumplir con obligaciones pendientes.

De acuerdo con datos de la Administración Fiscal General, la recaudación derivada de este programa alcanzó cerca de 97 millones de pesos, cifra que refleja la confianza ciudadana en los beneficios ofrecidos. Los descuentos de hasta 50 % en licencias de conducir y la condonación parcial de recargos en adeudos vehiculares fueron los más solicitados, mientras que las copias certificadas del Registro Civil también tuvieron alta demanda. El gobierno destacó que la respuesta de la población superó las expectativas y que la medida contribuyó a fortalecer las finanzas públicas sin dejar de lado el bienestar social.

En la región carbonífera, el impacto fue especialmente visible. Habitantes de Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz lograron aprovechar las promociones para renovar licencias y ponerse al corriente en pagos vehiculares.

El Buen Fin 2025 en Coahuila se perfila así como una experiencia exitosa que fortaleció la recaudación y, al mismo tiempo, alivió la carga económica de miles de hogares en la región carbonífera y en todo el estado.